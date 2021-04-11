لبنان

تجارة مخدّرات ونقل أسلحة وإطلاق نار.. توقيف مطلوب بحقّه 13 مذكرة عدلية في بريتال

Lebanon 24
11-04-2021 | 14:23
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد أن توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة، عن مكان وجود أحدهم في بلدة بريتال البقاعية، تمكّنت قوّة من المجموعة من توقيفه، بعمليّة دقيقة، بتاريخ 10-4-2021، في البلدة المذكورة، ويدعى:

م. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)
يوجد بحقّه /13/ مذكّرة قضائية بعدّة جرائم، منها: سلب بقوّة السّلاح، تجارة مخدّرات، سرقة، احتيال، نقل أسلحة حربية وإطلاق نار...

ضُبِطَ بحوزته /293/ حبة مخدّرة من نوع "كبتاغون".

أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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