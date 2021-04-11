لبنان

هذه هي اسباب أزمة البنزين... الآتي أسوأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2021 | 14:09
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تكاد الازمات التي يعيشها المواطن اللبناني في الآونة الاخيرة تتحول الى يومية، لا بل يكاد يكون ظهورها مرافقا لعدد ساعات اليوم بطريقة متتالية ومستمرة. فأزمة البنزين تعود من جديد، طارحة علامات الاستفهام والقلق عند المواطنين، اذ تشهد العاصمة بيروت وضواحيها اغلاقا تاما لمختلف محطات الوقود. وفي هذا الاطار يتحدث "للبنان 24"، عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج براكس ليؤكد "ان ما تشهده محطات بيروت اليوم، هو نتيجة الازمة التي عرفناها في الاسبوع الماضي.

فالباخرة وصلت يوم الجمعة،وأفرغت حمولتها في مستودعات الشركة المستوردة، لكن يومي السبت والاحد ليس هناك تسليم للمحطات من المستودعات، وكنا قد ناشدنا المسؤولين لفتح المستودعات لتسليم البنزين للمحطات خلال يومي العطلة ولكن هذا لم يحصل.



ويضيف "المشكلة مقبلة على الحلحلة ابتداء من يوم غد الاثنين، اذ انه سيتم تسليم المواد للمحطات، لكن اذا بقي اسلوب العمل ووتيرته على ما هي عليه فإنه من الطبيعي اننا سنكون امام مشكلات مماثلة".

وعن التخوف من اعمال الشغب لاسيما بعد حادثة محطة القلمون يقول براكس "الله يساعد العالم ويساعدنا، ليس من السهل ابدا على الناس ان تنتظر لمدى ساعات بغية تعبئة البنزين بقيمة 20 او 25 الف، لكن بالوقت نفسه ليس لدينا خيار آخر كاصحاب محطات، اذ ان عملية التقنين تهدف لتوزيع البنزين على كل الناس بشكل عادل قدر المستطاع".

لبنان

خاص

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