هذه هي اسباب أزمة البنزين... الآتي أسوأ

تكاد الازمات التي يعيشها المواطن اللبناني في الآونة الاخيرة تتحول الى يومية، لا بل يكاد يكون ظهورها مرافقا لعدد ساعات اليوم بطريقة متتالية ومستمرة. فأزمة البنزين تعود من جديد، طارحة علامات الاستفهام والقلق عند المواطنين، اذ تشهد العاصمة بيروت وضواحيها اغلاقا تاما لمختلف محطات الوقود. وفي هذا الاطار يتحدث "للبنان 24"، عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج براكس ليؤكد "ان ما تشهده محطات بيروت اليوم، هو نتيجة الازمة التي عرفناها في الاسبوع الماضي.
فالباخرة وصلت يوم الجمعة،وأفرغت حمولتها في مستودعات الشركة المستوردة، لكن يومي السبت والاحد ليس هناك تسليم للمحطات من المستودعات، وكنا قد ناشدنا المسؤولين لفتح المستودعات لتسليم البنزين للمحطات خلال يومي العطلة ولكن هذا لم يحصل.