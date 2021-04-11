معوض: خسر لبنان برحيل الامين وجها من رموز الاعتدال

غرد النائب المستقيل ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر": "خسر لبنان برحيل العلامة السيد محمد حسن الامين وجها مشرقا ورمزا من رموز الاعتدال والحوار والإيمان بالقيم الانسانية. سنفتقده ونفتقد كتاباته وتمسكه بلبنان كمساحة تنوع وتفاعل بين أبنائه على قاعدة الولاء للوطن أولا.



الرحمة لروحه والعزاء لعائلته الصغرى ولجميع محبيه".

خسر #لبنان برحيل العلامة #السيد_محمد_حسن_الامين وجهاً مشرقاً ورمزاً من رموز الاعتدال والحوار والإيمان بالقيم الانسانية. سنفتقده ونفتقد كتاباته وتمسكه بلبنان كمساحة تنوع وتفاعل بين أبنائه على قاعدة الولاء للوطن أولا. الرحمة لروحه والعزاء لعائلته الصغرى ولجميع محبيه. pic.twitter.com/id7kPL2A5T