لبنان

الثلوج تغطي مرتفعات الضنية وتقطع الطرق الجبلية

Lebanon 24
11-04-2021 | 15:20
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غطت الثلوج التي تساقطت مساء أمس وصباح اليوم في الضنية معظم المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1300 متر فوق سطح البحر، وتحديدا جبل الأربعين وجرد النجاص وجرد مربين، كما قطعت أيضا الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل.

وشهدت المناطق الوسطى والساحلية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد التي ألحقت أضرارا متنوعة بالمزروعات والأشجار المثمرة، وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة.
 
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