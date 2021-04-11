لبنان

جمعة: فليتنطح لاستلام الحكم من يقدر على مواجهة الضغوط الخارجية

Lebanon 24
11-04-2021 | 15:53
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غرد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة عبر حسابه في "تويتر": "فليتنطح لاستلام الحكم في لبنان من أي موقع كان من يقدر على مواجهة كافة الضغوط الخارجية، وإلا فلا يتحدثن عن سيادية واستقلال وقدرة على إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة، لأنه في الحقيقة لا يريد إلا مصلحته هو ومكانة على الخريطة السياسية ليس إلا".

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