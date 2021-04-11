تشييع خال الرئيس بري في بلدة الجميجمة

شيعت بلدة الجميجمة، الثالثة من بعد ظهر اليوم، خال الرئيس نبيه بري المهندس طالب علي حمزة في موكب مهيب، شارك فيه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي ممثلا الرئيس نبيه بري، وعدد من الشخصيات والفاعليات الحزبية والبلدية والاختيارية. وانطلق الموكب من منزل المرحوم الكائن في ساحة البلدة الى مرقده الأخير في جبانة البلدة، حيث ووري في الثرى. وقد صلى على جثمانه إمام البلدة الشيخ رامز حمزة.