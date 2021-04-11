نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 65 حالة إيجابية

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت بين 8 و10 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وستين (65) حالة إيجابية.وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 8/4/2021 كالتالي:رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان).رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان).رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية).رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان).رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان).رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية).رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (خمس حالات إيجابية).رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية).رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة).رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (حالتان إيجابيتان).رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية).رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية).وجاءت نتائج 9/4/2021 كالتالي:رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 10/4/2021 كالتالي:رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)