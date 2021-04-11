لبنان

من امام منزلها في عبرا... مواطنة تفقد سيارتها

Lebanon 24
11-04-2021 | 17:26
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قامت المواطنة "ل.م"، بتقديم دعوة لدى مخفر "حارة صيدا"،ذلك بعد ان استفاقت صباح اليوم، ولم تعثر على سيارتها، التي كانت قد ركنتها بجانب منزلها الكائن في عبرا خلف مسجد حمزة، والسيارة هي رباعية الدفع من نوع هيونداي سوداء اللون تحمل الرقم 235008.
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عبرا

سرقة سيارة

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