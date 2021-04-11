المفتي قبلان يوجه رسالة رمضان غدا

يوجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة شهر رمضان المبارك لهذا العام، من مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، مباشرة عبر "تلفزيون لبنان" بواسطة تقنية الSNG، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاثنين.