لبنان

المفتي قبلان يوجه رسالة رمضان غدا

Lebanon 24
11-04-2021 | 17:57
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يوجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة شهر رمضان المبارك لهذا العام، من مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، مباشرة عبر "تلفزيون لبنان" بواسطة تقنية الSNG، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاثنين.

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