ردّ على الرد.. بيان "قاسٍ" من "القوات" ضد "الوطني الحر"

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانيّة"، البيان الآتي:
"في الزمن الرديء الذي تبكي فيه الناس على أوضاعها الكارثيّة غير المسبوقة بسبب سياسات فريق العهد، فإن المضحك المبكي في هذا المشهد يكمن في ما أوردته اللجنة المركزية في "التيار الوطني الحر" ردًّا على بيان الدائرة الإعلاميّة في "القوات"، حيث استهلّت بيانها بالقول "لن نزعج اللبنانيين ببيان ردّ على القوات من 11 بنداً "إلى درجة أنّ القارئ يكاد يصدِّق لوهلة حرص هذا الفريق على عدم إزعاج اللبنانيّين، فيما هو قضّ مضاجعهم وشرّدهم، وقتلهم، وقرّفهم، ويأسّهم، وأصبح مجرّد وجوده مصدر خطر على مستقبل لبنان واللبنانيّين، ويا ليته يزعجهم ببيان ويكُّف شرّه عنهم.