لبنان

تغريدة لافتة لطوني فرنجية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
11-04-2021 | 18:58
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غرّد النائب طوني فرنجية على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "تاريخنا معروف ومنه نستمدّ سعينا لمستقبل يصون وطننا وحقوقه كافة. إن غداً لناظره قريب!".
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