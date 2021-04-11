عدد وفيات "كورونا" في لبنان يرتفع اليوم.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2213 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 496846 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2174 ضمن المقيمين و39 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للوفيات هو 6661، إذ تمّ تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".