لبنان

عون: الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي

Lebanon 24
11-04-2021 | 19:51
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غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون في حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: " الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به".
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