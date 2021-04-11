لبنان

دار الفتوى: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المُبارك

Lebanon 24
11-04-2021 | 20:09
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أصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان التالي:

"لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الاثنين 12 نيسان 2021م هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442ه.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر المبارك، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبر وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكل عام وأنتم بخير".

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