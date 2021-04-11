لبنان

إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2021 | 20:35
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يواصل لبنان تسجيل إصابات "كورونا" بشكل يومي، في حين أن عدد الوفيات يرتفع أيضاً، وذلك وسط تمديد التعبئة العامّة التي تفرض سلسلة من القيود لمواجهة الوباء. إلا أنه في الواقع، فإن البلد "فاتح"، لكن معدل الاصابات الحالي يعتبرُ مقبولاً مقارنة مع المعدل الذي كان قبل أشهر.

وإزاء هذا المشهد، تقول مصادر وزارة الصحة لـ"لبنان24" أنّ "المستشفيات الحكومية تستقبلُ مرضى كورونا بشكل مستمر ودائم، والامر البارز هو أن عدد الأسرّة الخاصة بعلاج كورونا قد ارتفع بشكل كبير، كما أنّ عدد الأسرّة في العناية الفائقة ازداد أيضاً".

ولفتت المصادر إلى أن "وزارة الصحة عمدت إلى تجهيز أغلب المستشفيات الحكومية لاستقبال مرضى كورونا، كما أن أي مريضٍ يمكنه الدخول إلى المستشفى الحكومي القريب له من دون أي مشاكل"، وأضافت: "نعم، هناك ضغط على المستشفيات، ولكن الوضع جيّد، ووزارة الصحة تتابع أوضاع المرضى في المستشفيات الحكومية التي تقدم رعاية شاملة وجيدة لكل المواطنين بدون أي تقصير أو تمييز".

وأكدت المصادر أن "مستوى العناية الطبية في المستشفيات الحكومية لمواجهة كورونا جيد جداً، ويمكن لأي مواطن الدخول إلى تلك المستشفيات لتلقي العلاج المناسب وبالسرعة القصوى من دون اي عوائق".

وختمت المصادر: "نقول لكل اللبنانيين: المستشفيات الحكومية مفتوحة أمامكم والخدمات متوفرة للجميع من الرعاية طبية الى الاهتمام التام". 

 

 

 

 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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