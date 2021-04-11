لبنان

توفيق سلطان: الحايك يسلم كهرباء قاديشا الى التيار العوني

Lebanon 24
11-04-2021 | 21:42
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اعتبر توفيق سلطان، في بيان، أنه "الى جانب الوجود المستنكر لمحافظ الشمال رمزي نهرا، من قبل جميع نواب طرابلس وفاعلياتها نتيجة الأعمال المخزية التي قام بها خلال وجوده وآخرها الاعتداء على رئيس بلديتها، يقوم اليوم رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك، بتسليم كهرباء قاديشا الى التيار العوني، في هذا الوقت الضائع نتيجة الفراغ الحكومي".

ورأى "ان قيام كهرباء لبنان بتسليم مفصل أساسي في طرابلس الى تيار سياسي خلافا للأعراف والتوازن، هو تحد لن نقبل به وسنقوم بكل ما يلزم لإحباطه"، معربا عن خشيته من "أن يصبح مجلس كهرباء قاديشا، مثل حكومة ميشال عون العسكرية من لون واحد فاقدا الميثاقية التي عاثت فسادا وتخريبا لا تزال آثارها الى اليوم ولم تخرج من إحتلالها للقصر الجمهوري إلا بالسوخوي".

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