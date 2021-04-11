لبنان

رابطة المهني والتقني: لقاءاتنا اثمرت تنفيذ برنامج دعم الاسر الأكثر فقراً في التعليم

Lebanon 24
11-04-2021 | 23:06
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تقدمت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني من اللبنانيين عموما والطائفة الإسلامية خصوصا بأحر التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، "راجين من الله عز وجل أن يمن على الجميع بدوام الصحة والعافية والامن والاستقرار وبظروف افضل وكل عام وانتم بألف خير".

وقالت الرابطة في بيان: "بعد التناسي من قبل المعنيين (وزارة التربية)، قامت الهيئة الادارية للرابطة بعدة لقاءات وزيارات اثمرت تنفيذ برنامج دعم الاسر الأكثر فقرا في التعليم المهني والتقني الرسمي، وقد تم التواصل مع قيادة الجيش التي اكدت ان تسليم مبلغ ال 400 الف ليرة لبنانية لاولياء امور الطلاب في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي سيبدأ من صباح يوم غد الاثنين 12 نيسان".

وتوجهت الرابطة في بيانها "بالشكر الجزيل اولا لجهود المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وعلى راسها المديرة العامة الدكتورة هنادي بري، وثانيا لكل من وزيرة الدفاع زينة عكر والنائبة رولا الطبش".

وحيت الرابطة قيادة الجيش على المناقبية العالية والمصداقية من خلال طريقة التعاطي مع هذه القضية الانسانية والتعاون الذي تقوم به، فهي في صدد التواصل مع جميع مدراء معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي لتوزيع المساعدات".

ومع هذا، فقد أكدت الرابطة انها "ستبقى الحصن المنيع في سبيل الدفاع عن التعليم المهني والتقني".


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