وهاب: التدقيق الجنائي "تفنيصة"

كشف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عن معلومات ترددت الى مسامعه تفيد بأن عواصم عربية ابلغت الرئيس المكلف سعد الحريري انه فور تشكيل حكومة سيمنحون لبنان "شويّة اوكسيجين"، معتبراً أن "الحياة التي كنا نعرفها قبل 17 تشرين انتهت الى غير رجعة".
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال وهاب أن "لديه شعور أن هناك ضغطاً جدياً هذا الشهر لتشكيل الحكومة"، موضحاً أن "باريس لن تفرض عقوبات على مسيحيين"، وقال: "لا اعتقد انها تتحمّل أمراً كهذا"، متمنياً فرض عقوبات على من لديهم الملايين في اوروبا لتكون ذي مصداقية.
وإذ لفت الى أن العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل كانت دون مصداقية، اعتبر أن الموقف الاميركي، في ما يخص لبنان، تغيّر، سائلاً: "اذا كانت العقوبات على ايران ستلغى ما معنى الابقاء على العقوبات علينا؟".