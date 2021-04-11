السيد: من يدعم المبادرة الفرنسية من المسؤولين اللبنانيين إنّما يعترف بالإفلاس

اعتبر النائب جميل السيد أنّ "البلد يعيش "خبيصة" والناس ضاعت بالتفاصيل والهدف أن يرى الجميع الحقيقة من دون تخويف.

وفي مقابلة عبر قناة "الجديد"، تحدث السيد عن الملف الحكومة، وأشار إلى أن "العقبة الأولى تتمثل بالإسمين المسيحيين الفائضين من حكومة الـ24 والخلاف يكمن بمن يسميهما"، وأضاف: "تم تثبيت الـ"3 ثمانات" في الحكومة ومنع أن يكون أي فريق يملك 13 وزيراً، لكن خصوم الرئيس ميشال عون المتمثلين بالرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالشكل الحالي يملكون 13 حقيبة وهذه عقدة إضافية".

وتابع السيد "من يدعم المبادرة الفرنسية من المسؤولين اللبنانيين إنّما يدين نفسه ويعترف بالإفلاس، والمبادرة الفرنسية "عروس" الكل يقبل يدها في الصالون و"يفتعل بها" في غرفة النوم".

ومع هذا، قال السيد أن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني "عم يلعب فريرو جاكو" مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأجيل التدقيق الجنائي إلى حين تشكيل الحريري لحكومته والذي هو ضد التدقيق، علماً أنه تمت الموافقة على التدقيق الجنائي عندما طرحنا أن يتم بالتوازي مع كل إدارات وصناديق الدولة.

إلى ذلك، اعتبر السيد أن جبران باسيل "بكون غبي" إن كان يحضر نفسه لمعركة الرئاسة، وقال: "معركته والرئيس اليوم هي معركة وجود".

واعتبر السيد أن وزير الخارجية المصري سامح شكري زار لبنان موفداً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدعم الحريري، وزيارته لعون "رفع عتب".