تمرّد المدراء على الوزراء

يشكو عدد من الوزراء من تمرّد المدراء العامين في وزاراتهم على قراراتهم، بحجّة أن رؤسائهم فقدوا صلاحياتهم القانونية، ومرشحون للعودة إلى منازلهم بين ساعة وأخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".