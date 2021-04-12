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لبنان
المساعي لم تفلح
Lebanon 24
12-04-2021
|
00:11
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لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع كبير ومعاونوه لتأمين لقاءين لرئيس تيارهما السياسي: الأول مع مسؤول عربي رفيع المستوى زار بيروت مؤخراً، والثاني مع كبار معاوني رئيس أوروبي مُتابع للملف اللبناني، وفق ما جاء في اسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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