لبنان

"كربجة" حكومية وألغام.. العمل الحكومي الجاد لم ينطلق

Lebanon 24
12-04-2021 | 00:32
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بقيت مسألة تأليف الحكومة في واجهة البحث عن خلفيات عدم التشكيل، والألغام التي تعترض هذه العملية، سواء كيفية توزيع الحصص داخل التشكيلة الجديدة، فضلاً عن التدقيق الجنائي الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، ويعارضه فريق سياسي، يرى أن الأولوية الآن ليست للسير بالتدقيق، بل إصدار مراسيم الحكومة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "الكربجة" الحكومية الحاصلة تقود إلى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني ما لم يحصل اي مؤشر متحرك بمعنى اتصالات عاجلة للبدء من مكان ما، وأقله من طرح الـ24 وزيراً الذي لم يجهض بعد".
ورأت هذه المصادر ان "العمل الجاد حكومياً لم ينطلق ودعائمه بالتالي غير ثابتة بسبب اكثر من معطى لكن هذا لا يعني انه في لحظة مناسبة قد يتحرك الملف"، مشيرة إلى ان "الانهيار يتسارع والقدرة على بعض الانقاذ متوقفة على قرارات حكومية جديدة".

وأوضحت المصادر ان "كل ورقة يتم قطعها من الروزنامة تؤشر إلى ان المعنيين اضاعوا هذا اليوم او ذاك كفرصة للقيام بخطوة معينة علماً ان التعويل على حكومة تصريق الأعمال لن يؤدي إلى اي نتيجة".
المصدر: اللواء
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