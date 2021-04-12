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لبنان
برّي يستعد للتحرّك في سبيل تعويم مبادرته
Lebanon 24
12-04-2021
|
00:41
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كشفت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان "الرئيس نبيه بري يستعد للتحرك، في سبيل تعويم المبادرة التي اطلقها، ورست في الجانب المقبول منها على حكومة من 24 وزيراً".
المصدر:
اللواء
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