لبنان

عبد الله لـ"الأنباء": نحن بغنى عن كل هذا التصعيد لأن التسوية حتمية

Lebanon 24
12-04-2021 | 01:06
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أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن "الوضع في البلاد لا يمكن ان يستمرّ على هذا النحو من التصعيد والانهيار"، وقال: "نحن بغنى عن كل هذا التصعيد السياسي ورفع السقوف، لأن التسوية حتمية".
وقال عبد الله في تصريح لـ"الأنباء": "لقد تبددت أجواء تشكيل الحكومة في لبنان لعدة أسباب، أولا غياب التوجه الوطني من المعنيين بتشكيل الحكومة، وتغليب الأنانيات والحسابات الفئوية الضيقة، ووضع المتاريس والسقوف العالية، على اعتبار أنها آخر حكومة للعهد، حيث تبنى على هذا الموضوع، حسابات الرئاسة والحكومة المقبلة، والانتخابات وكل التفاصيل. مع الأسف لقد حملت الحكومة اكثر مما تحتمل، بينما كان المهم حكومة مهمة إنقاذية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العوامل الخارجية، وبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية والدولية".
وأضاف: "لم يخطئ أحدهم عندما قال نحن لسنا أمام رئيس واحد، بل أمام رئيسين، فعندما نشعر بأننا وصلنا إلى مكان ما، خلال المباحثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تأتي بعدها العراقيل من أمكنة أخرى، وتحول دون تسوية حقيقية داخلية، خصوصا ان الأوضاع جاءت بعد العقوبات الأميركية بحق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إضافة إلى التحديات المطروحة منذ استقالة حكومة الحريري السابقة وانفراط عقد التسوية الرئاسية، وافتراق الحسابات التي جمعت هذين الفريقين خلال الثلاث سنوات، لذلك نأسف ان هذا الوضع مستمر، ويخلط به، بين الشخصي والسياسي والكيدي".
المصدر: الانباء الكويتية
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