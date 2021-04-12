لبنان

مدير عام حزبي

Lebanon 24
12-04-2021 | 04:07
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يتصرف مدير عام مؤسسة رسمية كأنه مسؤول حزبي ويسائل من يتعرض للفريق السياسي الذي يمثله ويتخذ منهم مواقف ويرسل رسائل هاتفية في هذا الشأن.
 
المصدر: النهار
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مدير عام

مسؤول حزبي

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