لبنان

جهوزية أمنية

Lebanon 24
12-04-2021 | 04:11
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رفعت بلديات في عدد من المناطق مستوى إجراءاتها الأمنية، بعد تفاقم السرقات والتعديات، وذلك بالتعاون مع أحزاب نافذة.
 
المصدر: النهار
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