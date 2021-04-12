مجلس شيوخ الأحرار

في محاولة من الرئيس السابق لحزب الوطنيين الاحرار لاستيعاب الانتخاب – التعيين في حزبه، انشأ للمرة الاولى مجلساً للشيوخ يحوط بالرئيس الجديد كميل دوري شمعون.