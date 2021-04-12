لبنان

مجلس شيوخ الأحرار

Lebanon 24
12-04-2021 | 04:12
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في محاولة من الرئيس السابق لحزب الوطنيين الاحرار لاستيعاب الانتخاب – التعيين في حزبه، انشأ للمرة الاولى مجلساً للشيوخ يحوط بالرئيس الجديد كميل دوري شمعون.
 
المصدر: النهار
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