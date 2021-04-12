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هل تفشل؟

Lebanon 24
12-04-2021 | 04:18
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توقّع مصدر تربوي أن تفشل خطة إدارة الامتحانات الرسمية التي سيعلن عنها وزير التربية هذا الأسبوع.
المصدر: نداء الوطن
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