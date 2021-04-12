لبنان

حجز المواد المدعومة

Lebanon 24
12-04-2021 | 04:19
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تبيّن أن أحزاباً عمدت بالتواطؤ مع وزارة الاقتصاد إلى حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعومة خلال الأشهر الاخيرة لتوزيعها على المحازبين، ما حرم العديد من العائلات المحتاجة الاستفادة من الدعم.
المصدر: نداء الوطن
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