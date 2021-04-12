حجز المواد المدعومة

تبيّن أن أحزاباً عمدت بالتواطؤ مع وزارة الاقتصاد إلى حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعومة خلال الأشهر الاخيرة لتوزيعها على المحازبين، ما حرم العديد من العائلات المحتاجة الاستفادة من الدعم.

