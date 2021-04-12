لبنان

استياء اوروبي من عدم تشكيل الحكومة فهل تنشر فرنسا اليوم اسماء المشمولين بالعقوبات؟

Lebanon 24
12-04-2021 | 05:57
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كتبت نداء الوطن": "في مستجدات الأجواء الفرنسية والأوروبية حيال الملف الحكومي اللبناني، نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن مسؤول فرنسي رفيع نفيه ما أشيع في بيروت حول إنجاز لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين ستُفرض عليهم عقوبات أوروبية، والتوقعات الإعلامية التي تحدثت عن اتجاه الرئاسة الفرنسية إلى نشر بيان يتضمن هذه الأسماء اليوم، وأوضح لـ"نداء الوطن" أنّ الموضوع في فرنسا لا يزال "قيد درس وتحديد الأسماء ونوعية الإجراءات والعقوبات المنوي فرضها"، جازماً في الوقت عينه بأنه "لا توجد صعوبة في التوصل الى اتفاق حوله في بروكسل، لأن هناك استياءً (أوروبياً) جماعياً من عدم تشكيل حكومة في لبنان".
 
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