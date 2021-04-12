لبنان

الروس عن النزاع البحري مع سوريا.. "فلتعترف السلطة اللبنانية بالقضم أوّلاً لنتدخّل"

Lebanon 24
12-04-2021 | 06:20
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كتب آلان سركيس في" نداء الوطن": في موضوع النزاع الحدودي البحري بين لبنان وسوريا، تؤكّد مصادر دبلوماسية مطلعة على الموقف الروسي لـ"نداء الوطن" أن روسيا هي صديقة للدولة اللبنانية كما هي صديقة لسوريا، ولا تدعم دولة على حساب اخرى، أو لديها أطماع، فصحيح أن الشركات الروسية تستثمر على طول الساحل السوري، إلاّ أنها أيضاً لها إستثمارات في الغاز والنفط والطاقة في لبنان.

 

وتلفت المصادر إلى أن الشركات الروسية دخلت مجال التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، لذلك فإن هذا النزاع معني بحلّه كل من الدولتين اللبنانية والسورية.

 

وعن إمكانية تدخّل الدولة الروسية لحلّ هذا الخلاف، تقول المصادر: روسيا مستعدّة للدخول في أي وساطة، لكن هل الدولة اللبنانية والحكومة الحالية تعترفان بأن سوريا تقضم أجزاء من الحدود البحرية؟ وهل السلطة اللبنانية تُطالب باستعادة هذه الأجزاء إذا فعلاً ثبت وجود عمليات قضم؟

 

وتشدّد المصادر على أن السلطة في لبنان تضحّي بكل شيء من أجل بقائها وتأمين إستمراريتها، ولو كانت جادة في تأمين مصالح لبنان لكانت ألّفت حكومة سريعاً. لذلك، فان الدولة الروسية لا تعمل نتيجة تصريحات، فاذا كان رئيس الجمهورية والحكومة والمسؤولون يعتبرون أن هناك إنتهاكاً للحدود من قبل النظام السوري، فليخرجوا بموقف علني ويعترضوا عند النظام السوري، وإذا لم تُحلّ القضية بالحوار الثنائي فليطلبوا حينها وساطة موسكو، وإلا كل هذه الإعتراضات تبقى في إطار الإعلام وليست جديّة، والنقطة الأساس تبقى عند السلطة في لبنان.

 

المصدر: نداء الوطن
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