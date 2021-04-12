13
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التدقيق الجنائي المتأخر لا يعطي العهد ورقة تين
Lebanon 24
12-04-2021
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب غسان شربل في" الشرق الاوسط":هل مات لبنان؟ هل فقد مبررات وجوده بعدما أضاع دوره؟ هل ثمة فرصة جدية لترميم لبنان القائم على التعايش والتوازن والانفتاح أم أننا في الطريق إلى لبنان آخر ستحمل ملامحه آثار حروبه وحروب الآخرين فيه وعليه؟ هل يستطيع هذا الدم اللبناني الحار المتمثل في الشابات والشبان الغاضبين اختراع لحمة لبلد احترف الهشاشة منذ نعومة أظفاره؟ وهل يمكن ترميم البيت اللبناني وإعادة الاحترام إلى النوافذ والأبواب بحيث لا يبقى مشرعاً على كل أنواع الاستباحات أو الأحلام الانتحارية؟ وهل صحيح أن على اللبنانيين الاعتياد على لبنان آخر أشبه بمحافظة فقيرة لا تزعم دوراً أو ريادة أو اختلافاً؟ وهل صحيح أن لبنان قُتل مرة في حروب اللبنانيين وقتل دائماً في حروب الآخرين؟
لم يحدث أن خاف اللبنانيون على بلادهم وأولادهم كما يخافون اليوم. سرقت المنظومة الفاسدة مدخراتهم وشرذمت تحركاتهم وأيقظت كل أنواع الجروح لتديم فسادها وتسلطها وهيمنتها. يفر اللبنانيون من لبنان كأنه وباء يحدق بهم وبأطفالهم. هذا يهاجر أو يخطط للهجرة. وذلك يعجز فينقب في النفايات عما يسد الجوع. لم يحدث أن أُذِل اللبنانيون كما يذلون اليوم. مسرحية التدقيق الجنائي المتأخرة لا تعطي العهد ورقة تين. كان على ميشال عون أن يتصرف كرئيس منذ اليوم الأول. كان عليه ألا يدخل القصر عبر سلسلة من التعهدات المتناقضة والوعود والمحطات الغريبة.
تابع
الأكثر قراءة
بنت الـ 14.. تصوّرت عارية بهاتف والدتها وأرسلت الصور الى 3 رجال
Lebanon 24
بنت الـ 14.. تصوّرت عارية بهاتف والدتها وأرسلت الصور الى 3 رجال
09:30 | 2021-04-11
11/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بفستانها الأحمر ورقصها المثير (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بفستانها الأحمر ورقصها المثير (فيديو)
10:30 | 2021-04-11
11/04/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أكثر مواليد الأبراج حظاً في ربيع 2021.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه أكثر مواليد الأبراج حظاً في ربيع 2021.. هل أنت من بينها؟
10:00 | 2021-04-11
11/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI من دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI من دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صورة)
12:00 | 2021-04-11
11/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
20:35 | 2021-04-11
11/04/2021 08:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2021-04-12
التحقيق الجنائي آخر كذبة
08:53 | 2021-04-12
حوادث سير بالجملة على أوتوستراد البترون تنورين بسبب تسرب المازوت
08:45 | 2021-04-12
تعديل مرسوم الحدود البحرية: المخارج والاحتمالات وفشل الاستغلال السياسي والاعلامي
08:15 | 2021-04-12
نمط جديد في "تأديب المعارضين": تهديد حرمة البيوت
08:00 | 2021-04-12
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
07:13 | 2021-04-12
"لا تتعجب يا إنسان جات الثلجة بي نيسان".. ولكن!
فيديو
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
Lebanon 24
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
15:00 | 2021-04-11
12/04/2021 09:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
10:30 | 2021-04-11
12/04/2021 09:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
21:00 | 2021-04-10
12/04/2021 09:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact