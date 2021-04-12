لبنان

ماريو عون: تشكيل الحكومة من سابع المستحيلات

Lebanon 24
12-04-2021 | 06:36
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ "الأنباء" الإلكترونية أن "تشكيل الحكومة صار من سابع المستحيلات"، وأضاف: "في كل مرة كنا نتوقع خيرا فتأتي الأمور عكس توقعاتنا، ما يعني أننا أصبحنا أمام حائط مسدود".
 
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