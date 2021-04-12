لبنان

نمط جديد في "تأديب المعارضين": تهديد حرمة البيوت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-04-2021 | 08:15
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لم يشكل التعرض لحرمة منزل الممثل اسعد رشدان والصاق صور العماد عون وشعارات "التيار الوطني الحر" على جدرانه، مفاجأة للمتابعين، في ضوء التهديدات التي وجهتها "الغرفة الاعلامية السوداء" عبر مواقع وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي قبل ايام  ضد صحافيين وناشطين سياسيين بأن "منازلهم  تحت المراقبة" في محاولة يائسة لابتكار اسلوب جديد في تهديد الناس وتخويفهم .

 

مصدر امني قال "ان ضغوطات كثيرة تمارس من قبل بعض المسؤولين السياسيين والحزبيين  لتوجيه "رسائل امنية"  بهذا الصدد الى المعارضين، لكن المسؤولين الامنيين حذروا من راجعوهم بهذا الصدد بان "المسألة ليست مزحة والمخاطرة فيها تفتح نار جهنم على كل من ينخرط في هذه اللعبة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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