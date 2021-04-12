مواقف دريان والراعي ترفع حدة المواجهة

شكلت المواقف الحادة التي أطلقها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس من موضوع تشكيل الحكومة مؤشرا الى اتجاه تصاعدي سيتبلور اكثر فأكثر في الفترة المقبلة سياسيا وروحيا وشعبيا، لتحميل رئيس الجمهورية وفريقه مباشرة مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة.

وقد توقفت مصادر متابعة عند التغريدة التي اطلقها رئيس الجمهورية مساء امس وجاء فيها "الفاسدون يخشون ‏التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به". وقالت المصادر "ان عون ماض في حال الانكار ويصر على تجاهل ‏كل الدعوات الى أولوية تشكيل الحكومة".

وكان المفتي دريان توجه امس في رسالته لمناسبة حلول شهر رمضان الى معرقلي تشكيل الحكومة قائلا: كل يوم تأخير في تأليف الحكومة، هو ‏خسارة للوطن والمواطن. المطلوب تقديم التسهيل لا التعطيل، ولا وضع العقبات في طريق تشكيل الحكومة .. لا ‏يا سادة، بالكيديات والعنتريات والحقد الدفين، وبث السموم، لا يبنى لبنان، ولا يستقيم فيه الميزان، إلا بالمحبة ‏والتراحم والتعاون، والمحافظة على صلاحيات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة. إياكم والغرور، فلن تنالوا مبتغاكم ‏من تحقيق مآربكم، لأنها تخالف المنطق والأصول".

كما كان للراعي رد بارز على تقديم عون ملف التدقيق الجنائي على تشكيل ‏الحكومة، فقال في عظة الاحد "ألفوا حكومة للشعب من دون لف ودوران . ألفوا حكومة واخجلوا من ‏المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب. ألفوا حكومة وأريحوا ضمائركم. إن جدية طرح التدقيق ‏الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة. وأصلا، لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة. حري بجميع ‏المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية ‏وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع ‏الإقليمي الدولي‎".‎

اوساط متابعة قرأت في الهجوم على رسالة دريان وعظة الراعي على ‎ مواقع التواصل الاجتماعي مؤشرا الى انزعاج رئاسي وقيادي من الموقف الوطني الجامع الذي بدأ يأخذ منحى اكثر تشددا .