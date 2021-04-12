تعديل مرسوم الحدود البحرية: المخارج والاحتمالات وفشل الاستغلال السياسي والاعلامي

يستمر النقاش بشأن تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011، المتعلق بالحدود البحرية اللبنانية الجنوبية و"المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان" والذي جرى توقيعه آنذاك وفق الخرائط التي وضعها الجيش .

وكان الجيش رفع قبل فترة الى الحكومة عبر وزارة الدفاع، مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التى كانت قد وُضعت عام 2011 .

وفيما طلب وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في الاجتماع الاخير الذي عقد في السراي اياما لاستمزاج رأي مديرية النقل في الموضوع، حيث سيعقد اجتماع اليوم بين وفد من الجيش والمديرية، تردد انه بجري العمل على اعداد صيغة للمرسوم الجديد الجاري اعداده لا تجعل القرار رهن توقيع وزير الأشغال منفرداً قبل رئيس الحكومة.

كما يجري التداول بصيغة اخرى تكون بديلا عن المرسوم، وهي اصدار قرار يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة يفوّض وزير الخارجية بمراسلة الأمين العام للأمم المتحدة بتجميد لبنان العمل بالإحداثيات الواردة في مراسلته السابقة لترسيم الحدود البحرية واعتماده خرائط أقرها الخبراء اللبنانيون بالاستناد إلى القانون الدولي، طالباً من الأمين العام تقديم المؤازرة التقنية للبنان لتدقيق الخرائط المرفقة ومطابقتها للقوانين الدوليّة من جهة، وتحذير اسرائيل من أي تنقيب داخل الحدود المتضمنة في الخرائط الجديدة، قبل البتّ بالحدود النهائية".

وبين الطرحين واي طروحات او تطورات اخرى قد تستجد، فان المؤكد هو فشل اطراف سياسية واعلامية في استغلال هذا الملف بهدف الابتزاز السياسي والمالي، لان الحقيقة في هذه المواضيع موثقة على الورق وبالخرائط وراسخة في الوجدان الوطني عند من وقعوا المرسوم السابق ولا مجال للقبول باية تسويات عليها .