لبنان

حوادث سير بالجملة على أوتوستراد البترون تنورين بسبب تسرب المازوت

Lebanon 24
12-04-2021 | 08:53
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أدى تسرب مادة المازوت على أوتوستراد البترون - تنورين بين المدينة وبلدة بجدرفل إلى حوادث عدة وانزلاق سيارات بالجملة نزولا كما تسبب بصعوبة السير على الطريق المذكورة صعودا.

 

وناشد المواطنون الجهات المعنية العمل فورا على رش الرمل في المكان تفاديا من حصول المزيد من الانزلاقات والأضرار المادية والخسائر البشرية.

 

ولفتوا إلى أن "الايام الأخيرة شهدت الطريق تسربا للمازوت بشكل متكرر"، وطالبوا الأجهزة المختصة بـ "مراقبة الشاحنات المحملة بالمازوت التي تعبر الاوتوستراد من البترون باتجاه تنورين وضبط مسببي التسرب وإلحاق الأذى بالمواطنين وسياراتهم".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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