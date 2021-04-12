أبو شرف: لعودة آمنة وسريعة للتلاميذ إلى المدارس

شدد نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف على ضرورة تنفيذ الخطة التربوية التي وضعتها وزارة التربية، بالتنسيق مع نقابة الأطباء و الهيئات التربوية والصحية، وضرورة عودة التلاميذ إلى مدارسهم بشكل آمن وسريع، حفاظًا على الأمن الصحي والتربوي.
وشدد أبو شرف على ضرورة عودة التلاميذ إلى المدارس بشرط تحسين وتأمين الإمكانيات الوقائية، كما والعمل على زيادة أعداد اللقاحات للمعلمين في صفوف الشهادات الرسمية.
وختم قائلًا: "إن التعلّم عن بعد لم يؤدِّ الغاية المرجوة منه، وباتت الدول القريبة والبعيدة لا تعترف بالشهادات الصادرة بإفادات من وزارة التربية. فالمدرسة حق للطفل كالمأكل والمشرب. فلنتعاون ونعمل سريعًا على عودة آمنة إليها، حتى نحافظ معًا على التلميذ وعلى المستوى العلمي الذي كنا دومًا نتباهى به”.