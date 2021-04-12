هذا ما أوضحه مخباط عن استرازينيكا واللقاح الصيني.. وتحذير من هذا الأمر

أكد البروفسور جاك مخباط أن نتائج الدراسات الأوروبية بيّنت أن خطر الاصابة بالتجلطات التي قد تنجم من لقاح استرازينيكا ليس مغايراً عن اللقاحات الأخرى، لافتاً، في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى ان نسبة التجلطات الناتجة عنه أقل بكثير من نسبة التجلطات التي قد تصيب الأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاح.

وأوضح أنه في خلال أسبوعين بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح قد تظهر التجلطات، كاشفاً أنه قد يتم الاتجاه الى اقتراح أخذ دواء مسيل للدم في خلال هذه الفترة.

وأشار مخباط الى ان فعالية اللقاح الصيني ليست بنفس فعالية اللقاحات الأخرى، مؤكداً أن نتائج الدراسات حول لقاح فايزر أظهرت انه يعطي مناعة 80% بعد الجرعة الأولى وأكثر من 90% بعد الجرعة الثانية.

ونبّه مخباط الى أنه طالما أن نسبة التلقيح في لبنان لا تزال دون الـ75% فهذا يعني استمرار انتشار الوباء.

وردا على سؤال حول إمكانية المزج بين لقاحين، أي اخذ جرعة من لقاح وجرعة ثانية من لقاح آخر، اشار مخباط الى ان فرنسا اقترحت هذا الاجراء للتخفيف من خطر الاصابة بالتجلطات.