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لبنان
قوات إسرائيلية تتفقد الطريق المستحدثة قبالة بلدة عديسة
Lebanon 24
12-04-2021
|
09:50
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ عناصر من القوات الإسرائيلية تقوم منذ بعض الوقت، بتفقد الطريق المستحدثة ومسحها، قبالة بلدة عديسة - مرجعيون.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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