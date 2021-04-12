مخاوف من تداعيات "السجالات المسيحية" وهذا مصدر الهجوم على الراعي

يسود الاستياء العارم في الوسط المسيحي غير الحزبي من الحملات التي تشن على البطريرك الماروني بشارة الراعي ومن السجالات المستعرة بين التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية".

وتفيد المعطيات "ان إطلاق العنان للهجوم الحافل بالشتائم والتخوين ضد بكركي والبطريرك الماروني امس على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية موقفه من التدقيق الجنائي، تم بايعاز من مرجع حزبي بارز، بما يعني حجم الاستياء من تصويب البطريرك الماروني على مكمن الخلل".

وتخوفت مراجع مسيحية ان ينعكس هذا الاحتقان الحزبي توترات على الارض على غرار ما حصل قبل فترة، داعية المعنيين الى التعقل ووقف هذه "الحروب العبثية" التي انعكست قتلا وخراباً وانهياراً فوق رؤوس المسيحيين والمسلمين على حد سواء".