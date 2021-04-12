لبنان

موزّعو الخبز قطعوا أوتوستراد المنية

Lebanon 24
12-04-2021 | 09:59
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قطع عدد من موزّعي الخبز أوتوستراد المنية - مقابل أفران "القصر"، وذلك احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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