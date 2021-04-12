سرق سيارتَيْن من بلدتي الشهابية وجويا.. و"استقصاء الجنوب" بالمرصاد

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه:"بتاريخ 14-3-2021، ادّعى شخصان لدى فصيلة جويّا في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بجرم سرقة سيارتَيهما من نوع "هوندا" و"مرسيدس" من بلدتي الشّهابية وجويا الجنوبيتَين.نتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت مفرزة استقصاء الجنوب إلى كشف هوية الفاعل وتحديد مكانه، حيث جرى توقيفه بتاريخ 27-3-2021 في بلدة شقرا، وتبيّن أنّه يُدعى:ع. د. (مواليد عام 1994، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرم السرقة.بالتحقيق معه، اعترف بسرقة السيارتين، ودرّاجة آلية من محلة الشويفات باعها إلى أحد الأشخاص – العمل جارٍ لتوقيفه- مقابل مبلغ /300/ ألف ليرة لبنانية.جرى ضبط السيارتين بالتنسيق بين فصيلة الشويفات والمفرزة المذكورة.أعيدت السّيارتان الى مالكَيها، وأودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".