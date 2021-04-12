لبنان

سرق سيارتَيْن من بلدتي الشهابية وجويا.. و"استقصاء الجنوب" بالمرصاد

Lebanon 24
12-04-2021 | 10:32
A-
A+
Doc-P-812064-637538205378854534.jpg
Doc-P-812064-637538205378854534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: 

"بتاريخ 14-3-2021، ادّعى شخصان لدى فصيلة جويّا في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بجرم سرقة سيارتَيهما من نوع "هوندا" و"مرسيدس" من بلدتي الشّهابية وجويا الجنوبيتَين.

نتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت مفرزة استقصاء الجنوب إلى كشف هوية الفاعل وتحديد مكانه، حيث جرى توقيفه بتاريخ 27-3-2021 في بلدة شقرا، وتبيّن أنّه يُدعى:

ع. د. (مواليد عام 1994، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرم السرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بسرقة السيارتين، ودرّاجة آلية من محلة الشويفات باعها إلى أحد الأشخاص – العمل جارٍ لتوقيفه- مقابل مبلغ /300/ ألف ليرة لبنانية.

جرى ضبط السيارتين بالتنسيق بين فصيلة الشويفات والمفرزة المذكورة.

أعيدت السّيارتان الى مالكَيها، وأودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2021-04-12
11:18 | 2021-04-12
11:16 | 2021-04-12
11:15 | 2021-04-12
11:10 | 2021-04-12
11:06 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website