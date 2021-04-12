عميد سابق في الجامعة اللبنانية يتقدم بدعوى تهديد ضد النائب ميشال ضاهر (صورة)

تقدم الدكتور طوني عطاالله، العميد السابق في الجامعة اللبنانية، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد النائب ميشال ضاهر متخذًا صفة الإدعاء الشخصي بجرم التهديد، طالبًا استدعاء المدعى عليه النائب ضاهر للتحقيق معه في الجرم المشهود الذي يُسقط الحصانة عمّن يتمتع بها، ومطالبًا النيابة العامة بالحصول على الداتا من "أوجيرو" وشركة Touch لإثبات مضمون الإتصال الحاصل مساء السبت 10 نيسان 2021.

وتقدم بالشكوى محتسبًا عدم مرور مهلة الجرم المشهود، وطلب التحقيق مع المدعو ميشال ضاهر وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للدعوى، وكشف ملابسات هذه القضية والفعل الذي أقدم عليه بحق المدعي. وقال عطاالله إن النائب ضاهر اتصل به من رقم معروف، وعرّف عن نفسه وبادره إلى كيل الشتائم والتهديد، وأقفل الخط قبل ان يستفهم منه عن السبب.

وسُجلت الدعوى صباح اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 في قلم النيابة العامة التمييزية تحت الرقم2211 .