لبنان

عميد سابق في الجامعة اللبنانية يتقدم بدعوى تهديد ضد النائب ميشال ضاهر (صورة)

Lebanon 24
12-04-2021 | 10:47
A-
A+
Doc-P-812070-637538214262255217.jpg
Doc-P-812070-637538214262255217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تقدم الدكتور طوني عطاالله، العميد السابق في الجامعة اللبنانية، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد النائب ميشال ضاهر متخذًا صفة الإدعاء الشخصي بجرم التهديد، طالبًا استدعاء المدعى عليه النائب ضاهر للتحقيق معه في الجرم المشهود الذي يُسقط الحصانة عمّن يتمتع بها، ومطالبًا النيابة العامة بالحصول على الداتا من "أوجيرو" وشركة Touch لإثبات مضمون الإتصال الحاصل مساء السبت 10 نيسان 2021.

 

وتقدم بالشكوى محتسبًا عدم مرور مهلة الجرم المشهود، وطلب التحقيق مع المدعو ميشال ضاهر وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للدعوى، وكشف ملابسات هذه القضية والفعل الذي أقدم عليه بحق المدعي. وقال عطاالله إن النائب ضاهر اتصل به من رقم معروف، وعرّف عن نفسه وبادره إلى كيل الشتائم والتهديد، وأقفل الخط قبل ان يستفهم منه عن السبب.

 

 

وسُجلت الدعوى صباح اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 في قلم النيابة العامة التمييزية تحت الرقم2211 .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:48 | 2021-04-12
13:45 | 2021-04-12
13:34 | 2021-04-12
13:32 | 2021-04-12
13:30 | 2021-04-12
13:27 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website