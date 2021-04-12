جعجع هنأ الأباتي نجم: عندما نتخلى عن أخلاقيات وروحانية الرهبانيات ينتفي وجودنا

زار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ترافقه عقيلته النائبة ستريدا، مساء أمس، دير سيدة اللويزة للرهبانية المارونية المريمية، مهنئا الرئيس العام الجديد الأباتي بيار نجم، في حضور النائب شوقي الدكاش ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد الى الدير. وكان في استقبالهم المفوض الحبري في الرهبانية المطران حنا علوان والأباتي نجم ومجلس المدبرين وعدد من الرهبان، وبعد لقاء في الصالون الكبير انتقل الجميع الى مائدة العشاء.وألقى الأباتي نجم كلمة ترحيب، وقال: "لقد تكلل النهار الطويل والغني باستقبال أصدقاء تجمعنا بهم المحبة والاحترام لتاريخهم وأشخاصهم. وبعدما هنأ الأباتي نجم جعجع والجميع بالسلامة من الإصابة بكورونا، لفت الى التقدير المتبادل والمحبة التي لم تبخل بها القوات للرهبانية المريمية، منوها في الوقت عينه بالفكر والقيم التي يحملها الحزب ورئيسه وما تعنيه من حرص على الوطن وعلى المؤسسات المسيحية".أضاف: "وجودنا رسالة تمتد على مدى بضعة عشر قرنا عشناها بالصمود والمقاومة، بفضل ما يجب التمسك به، لا سيما في هذه المرحلة، من تضامن وتعاون. نعتز بصداقتكم ونعتمد عليكم في المثل الذي تلتزمونه بعيش الرسالة في العمل السياسي، في ظل تنامي الشعبوية والاعتبارات الخاصة والمماحكات، كما يلفت الى ذلك البطريرك مار بشاره بطرس الراعي".ونوه بـ "وقوف القوات الى جانب اللبنانيين في تأمين اللقاحات لمواجهة كورونا، وفي خدمة المجتمع".جعجعثم تحدث جعجع فقال: "إن المناسبة ليست مناسبة للتهنئة فحسب بارتقائكم رئيسا عاما، بل أيضا انها مناسبة لنعود ونمر بأحد ابرز مواقع المقاومة التاريخية في بلادنا. فالبعض ينسى ان مجتمنا هو مجتمع رهباني بامتياز، وعندما نتخلى عن أخلاقيات وروحانية الرهبانيات ينتفي وجودنا. إننا مسرورون جدا بهذه المناسبة ونتطلع الى مواصلة المسيرة معا، لقد مرت علينا ظروف صعبة على مدى التاريخ، ولا بد أن نصل الى النقطة التي نستبشر بها خيرا كثمن للنضال في خدمة المجتمع".أضاف: "لا يمكن اللقاء مع الرهبانية المريمية من دون ذكر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ابن هذه الرهبانية وبيئتها. وهو اليوم، وخلافا لتوقعات كثيرين، يلعب الدور نفسه الذي لعبه يوحنا مارون والبطاركة الكبار. فليس قليلا في هذا الزمن الصعب ان تعود بكركي قبلة الأوساط السياسية المحلية والدولية من عربية وأجنبية، انطلاقا من قوة مواقف سيدها التي تدفع حتى وسائل الإعلام العربية وخلافا لسواه الى التعاطي معه كرأس حربة لبنان، لانه لا يدافع عن الموارنة او عن مصالحه، بل يجسد مبادئ الكنيسة ويدافع عن لبنان الكيان بجميع ابنائه، وإننا نتمنى له دوام الصحة وتمام العافية".ودون الدكتور جعجع الكلمة التالية على سجل الشرف: "هذه مناسبة ليست ككل المناسبات، أولا لأنها الرهبنة المريمية، وثانيا لأنه " ابونا" بيار، وسأستمر بمناداته أبونا بيار، حتى لو أصبح لقبه الرسمي أباتي. هذا ما دفعنا زوجتي ستريدا وأنا لهذه الزيارةالتي تعني لنا الكثير. مبروك للرهبنة المريمية بالدرجة الأولى، وللرهبانيات جميعا والكنيسة جمعاء بالدرجة الثانية، وللشعب اللبناني ككل بالدرجة الثالثة".وكان الوزير السابق ورئيس جهاز العلاقات الخارحية في الحزب الدكتور ريشار قيومجيان مثل رئيس الحزب سمير جعجع في قداس الشكر الذي ترأسه الاباتي نجم ظهر امس الأحد، وشارك في القداس مراد ومنسق منطقة كسروان الفتوح الدكتور شربل زغيب وعضو مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية الدكتور جان كلود صعب.