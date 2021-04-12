لبنان

ارتفاع بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون الطقس

Lebanon 24
12-04-2021 | 12:25
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وبداية ارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية، مع انخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم الإثنين.
(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة)


- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، تنحسر الأمطار تدريجيا بدءا من الظهر، كما تتساقط الثلوج صباحا على ارتفاع 1400 متر ، ويبقى احتمال هطول الأمطار في المناطق الشمالية الشرقية حتى الليل، حيث تنحسر تدريجيا ويتشكل الضباب على المرتفعات.


الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وبداية ارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية، مع انخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.


الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة اعتبارا من بعد الظهر ،مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة ساحلا و ملحوظ في الداخل و على الجبال، ومع ذلك تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها على الساحل.


الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.


- الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية يتحول بدءا من الظهر الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 85%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,13
- ساعة غروب الشمس: 19,06
 
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