لبنان

مكتب الرئيس ميقاتي يوضح "مغالطات" الوزير نجار: نتمنى عليه أن يراجع ملفاته جيداً

Lebanon 24
12-04-2021 | 13:34
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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي: "في المؤتمر الصحافي الذي عقده معالي وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار للحديث عن تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وقع في بعض المغالطات التي يهمّنا توضيحها:

أولاً: إن اللجنة التي رأسها مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والتي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وخلال تولي معالي الوزير محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل، وليس في العام 2011 كما ذكر معاليه.

ثانياً: إنّ معالي الوزير وقع في مغالطة ثانية عند قوله ان الشركة البريطانية (UKHO) قد تقاضت مبلغ مليوني جنيه استرليني بدل اتعاب عن الدراسة التي وضعتها، بينما الصحيح أن الشركة البريطانية تقاضت مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني فقط، حسب العقد الموقع معها.

نتمنى على الوزير، أن يراجع ملفاته جيداً، قبل الوقوع في مغالطات يمكن استغلالها سياسياً، فاقتضى التوضيح". 

 

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