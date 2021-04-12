لبنان

احذروا: حوادث سير عدة بسبب تسرب المازوت!

Lebanon 24
12-04-2021 | 13:48
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أدى تسرب مادة المازوت في محلة زغلة على طريق عام حاصبيا- عين قنيا قرب حاجز الجيش ومدرسة العرفان، الى حوادث سير عدة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

 

من جهة أخرى،  طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة.

 

يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام #سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة تتم المعالجة من قبل عناصر #مفرزة_سير_جونية pic.twitter.com/t5HF5tyINj


يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام #سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة تتم المعالجة من قبل عناصر #مفرزة_سير_جونية pic.twitter.com/t5HF5tyINj



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