احذروا: حوادث سير عدة بسبب تسرب المازوت!

أدى تسرب مادة المازوت في محلة زغلة على طريق عام حاصبيا- عين قنيا قرب حاجز الجيش ومدرسة العرفان، الى حوادث سير عدة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

من جهة أخرى، طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة.

يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام #سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة تتم المعالجة من قبل عناصر #مفرزة_سير_جونية pic.twitter.com/t5HF5tyINj

— التحكم المروري (@tmclebanon) April 12, 2021



يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام #سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة تتم المعالجة من قبل عناصر #مفرزة_سير_جونية pic.twitter.com/t5HF5tyINj