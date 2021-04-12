سرقة اشجار سنديان معمرة في بقرزلا (صور)

شهدت بلدة بقرزلا في عكار عملية سرقة، اذ تم سرقة اشجار معمرة تابعة لوقف الرعية، وقد صدر عن رعية القديسة مورا في البلدة بيانا عبر صفحتها على "فيسبوك"، جاء فيه: "الذي يستطيع أن يسرق جزع شجرة سنديان قطره ٥٠ سم وطوله ٥ أمتار يستطيع أن يسرق بلدة مثل بقرزلا بأكملها".

واضاف البيان "عملية سرقة موصوفة ليلاً لسنديان القديسة مورا ضمن حرم المدافن. أضع هذا العمل المشين برسم المعنيين كافة وبرسم الشعب البقرزلاوي الذي يغار على مقدّساته وأطرح الأسئلة التالية: أين هم "الحرّاس الليليين"؟ اين كاميرات المراقبة؟ لماذا لم يتمّ ضبط منفّذي هذه الجريمة البشعة؟"