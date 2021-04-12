مكتب نجار: وزير الاشغال تلقى اتصالاً من ميقاتي حول كلفة الدراسة التي أعدتها الشركة البريطانية

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل البيان الاتي:

"يوضح المكتب الاعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل أن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار في حكومة تصريف الاعمال تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد فيه ان الدراسة التي أعدتها الشركة البريطانية كلفت فقط 10 آلاف باوند استرليني وليس مليوني باوند كما ذكرت في مؤتمري الصحفي، وكما ذكر في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في رئاسة الحكومة، والذي بنيت معلوماتي عليه، فاقتضى التوضيح".

وكان صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بيان يوضح "مغالطات" الوزير نجار ذكر فيه "إنّ معالي الوزير وقع في مغالطة عند قوله ان الشركة البريطانية (UKHO) قد تقاضت مبلغ مليوني جنيه استرليني بدل اتعاب عن الدراسة التي وضعتها، بينما الصحيح أن الشركة البريطانية تقاضت مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني فقط، حسب العقد الموقع معها".